Reus wird in 10,21 Sekunden Zweiter in Stockholm

Stockholm Der deutsche Rekordler Julian Reus ist beim Diamond-League-Meeting in Stockholm Zweiter über 100 Meter geworden.

In 10,21 Sekunden war im B-Lauf nur der Jamaikaner Ryan Shields (10,19) schneller als der Wattenscheider Sprinter, der am Freitag in Dessau mit 10,23 Sekunden in die Saison gestartet war.