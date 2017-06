München Der frühere serbische Basketball-Nationalspieler Vladimir Lucic hat seinen Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre bis 2019 verlängert.

Der 27-Jährige war vor einem Jahr vom spanischen Topverein Valencia in die Bundesliga gewechselt. In den kommenden zwei Jahren will Lucic mit den Bayern im Kampf um die Meisterschaft neu angreifen.