DHB-Frauen lassen mit Überraschungerfolg aufhorchen

Aarhus Die deutschen Handballerinnen feiern einen überraschend souveränen Länderspielsieg in Dänemark. Das gibt dem Team von Bundestrainer Michael Biegler zusätzlichen Rückenwind für die Vorbereitung auf die Heim-WM.

Deutschlands Handball-Frauen haben sich mit einem starken Auftritt in den Sommer-Urlaub verabschiedet. Die DHB-Auswahl gewann ein Test-Länderspiel beim EM-Vierten Dänemark souverän mit 22:17 (13:11) und tankte damit Selbstvertrauen auf dem Weg zur Heim-WM im Dezember.

Vor 2613 Zuschauern in Aarhus war Torfrau Clara Woltering hinter einer kompakten Abwehr ein gewohnt zuverlässiger Rückhalt. Die 34-Jährige parierte insgesamt elf Würfe der Däninnen. Im Angriff überzeugten vor allem Anne Hubinger mit vier Toren sowie Xenia Smits, Kim Naidzinavicius und Lone Fischer (alle 3).

Nach einem zehntägigen Trainingslehrgang in Aschersleben hatte Bundestrainer Michael Biegler die Partie zum willkommenen Abschlusstest der ersten Vorbereitungsphase auf die WM, bei der die "Ladies" das Halbfinale anpeilen, erhoben. "Es bringt uns weiter, gegen einen solch attraktiven Gegner die im Training erarbeiteten Inhalte umzusetzen", hatte Biegler vor dem Anpfiff erklärt.

Allerdings fand die DHB-Auswahl zunächst schwer ins Spiel. In den ersten zehn Minuten gelang lediglich ein Tor. Doch die Biegler-Schützlinge steigerten sich, kämpften sich immer wieder heran und gingen beim 8:7 in der 22. Minute erstmals in Führung.

Nach dem Wechsel ließen die deutschen Frauen im Abschluss zunächst die nötige Konzentration vermissen. Sechs klare Möglichkeiten wurden vergeben, was Biegler in einer Auszeit auch prompt monierte. Viel besser wurde die Wurfquote danach nicht, doch auch Dänemark leistete sich viele Fehlwürfe und technische Fehler.

So konnte die DHB-Auswahl den Vorsprung zwölf Minuten vor Schluss sogar auf vier Tore (18:14) ausbauen. In der Schlussphase ließ der EM-Sechste trotz nachlassender Kräfte nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg sicher nach Hause.