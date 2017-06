Kubica absolviert wieder Formel-1-Test für Renault

Valencia Rennfahrer Robert Kubica hat mehr als sechs Jahre nach seinem schweren Rallye-Unfall für seinen ehemaligen Rennstall Renault wieder einen Formel-1-Test absolviert.

Der 32-jährige Pole drehte in Valencia 115 Runden für das französische Team. Er saß dabei in einem Lotus-Renault E20 aus dem Jahr 2012. Kubica war im Februar 2011 bei der Rallye "Ronde di Andora" bei Genua mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen vor allem am rechten Arm und rechten Bein zu. Nach einer langen Reha war Kubica später vor allem als Rallye-Fahrer aktiv.