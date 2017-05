Rhein-Neckar Löwen gewinnt Generalprobe vor Spitzenspiel

Mannheim Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hat die Generalprobe vor dem vorentscheidenden Meisterschaftsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt gewonnen und die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erneut übernommen.

Die Löwen siegten in der heimischen SAP-Arena mit 30:21 (15:11) gegen den TVB 1899 Stuttgart. Vier Spieltage vor Saisonende liegen die Mannheimer mit 55:5 Punkten einen Zähler vor den Flensburgern (54:6). Das Duell in Flensburg findet am Sonntag statt.

Im Spitzenspiel des 30. Spieltages haben die Füchse Berlin ihren vierten Tabellenplatz verteidigt und sich die Chance auf die Teilnahme an der Champions League erhalten. Vom Fünften SC Magdeburg trennten sich die Hauptstädter vor 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in einer spannenden Partie mit 25:25 (14:13). Die Berliner (45:15 Punkte) rückten damit an den drittplatzierten THW Kiel (47:13) bis auf zwei Zähler heran. Es war das Duell der Enttäuschten. Sowohl Füchse als auch SCM hatten am Wochenende beim Final Four um den EHF-Cup den Gewinn der Trophäe verpasst.

Am Tabellenende gelang der HBW Balingen-Weilstetten kein Befreiungsschlag. Beim Aufsteiger HC Erlangen unterlagen die Balinger mit 25:33 (12:15) und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der SC DHfK Leipzig setzte sich in der Partie bei der TSV Hannover-Burgdorf durch. Die noch bis Saisonende von Bundestrainer Christian Prokop trainierten Sachsen gewannen mit 25:24 (11:15) und rückten damit auf Platz sieben vor.