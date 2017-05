Eishockey-Nationalteam trifft bei WM 2018 erneut auf Kanada

Stuttgart Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft 2018 schon früh wieder auf Vizeweltmeister Kanada, geht Rekordchampion Russland aber zunächst aus dem Weg. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen für das Turnier in Dänemark durch den Weltverband IIHF.

Die DEB-Auswahl wird ihre Spiele in der Gruppe B demnach in Herning bestreiten und spielt außer gegen Kanada auch erneut gegen Lettland, die USA und Gastgeber Dänemark sowie Norwegen, Finnland und Aufsteiger Südkorea. Gegen Kanada war die Mannschaft von Trainer Marco Sturm bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Heim-WM in Köln im Viertelfinale ausgeschieden (1:2).

Zur Gruppe A in Kopenhagen gehören neben den Russen auch Weltmeister Schweden, Tschechien, Schweiz, Weißrussland, Slowakei, Frankreich und Österreich.