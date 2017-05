Verteidiger Regehr verlässt Eishockey-Meister München

München Abwehr-Routinier Richie Regehr verlässt den deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull München. Der ehemalige Profi aus der nordamerikanischen Eliteliga NHL geht nach drei Jahren in Bayern und zuletzt zwei Meistertiteln nach Österreich zum Klagenfurter AC.

Das gab der österreichische Rekordmeister bekannt. Der 34 Jahre alte Kanadier hatte in der Deutschen Eishockey Liga mit den Eisbären Berlin und München insgesamt fünf Meistertitel gewonnen und war seit 2007 einer der besten Scorer unter den Abwehrspielern in der DEL. In den Saisons 2005/06 und 2006/07 bestritt Regehr für die Calgary Flames 20 NHL-Partien. Danach ging er nach Deutschland.

Während Münchens Kader in der Offensive nahezu komplett ist, muss der EHC in Defensive auch durch den Weggang von Regehr noch nachlegen.