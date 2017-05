Oldenburger Basketballer erreichen Playoff-Halbfinale

Oldenburgs Chris Kramer (r) geht an Bayreuths Bastian Doreth vorbei. Foto: dpa

Oldenburg Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg haben das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Niedersachsen bezwangen im vierten Viertelfinal-Spiel medi Bayreuth mit 94:86 (47:46) und entschieden damit die "Best-of-Five"-Serie mit 3:1.

Der Gegner in der Runde der letzten Vier wird zwischen ratiopharm Ulm und MHP Riesen Ludwigsburg ermittelt. Vor 6000 Zuschauern in Oldenburg lieferten sich beide Mannschaft über die gesamte Spieldauer einen harten Fight. Die Gastgeber lagen meist vorne, doch Bayreuth blieb dran. In der Schlussphase hatten die Baskets allerdings die besseren Nerven und machten den Halbfinal-Einzug perfekt.

Beste Werfer bei den Oldenburgern waren Maxime De Zeeuw und Routinier Rickey Paulding (jeweils 18 Punkte). Auf Seiten von Bayreuth waren Nate Linhart (19), Trey Lewis (18) und Kyan Anderson (16) die auffälligsten Akteure.