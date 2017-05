Zwei WM-Spiele Sperre für Nationalspieler Hager

Köln Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris zwei Spiele auf Stürmer Patrick Hager verzichten.

Der Angreifer der Kölner Haie wurde nach seiner Matchstrafe beim 3:6 gegen Russland am Montag für die Partien am Mittwoch gegen die Slowakei und am Freitag gegen Dänemark gesperrt, teilte der Weltverband IIHF mit.

Hager war seinem Gegenspieler Sergej Mosjakin im ersten Drittel beim Stand von 0:1 von hinten in die Beine gefahren. In der daraus resultierenden Unterzahl hatte Deutschland zwei weitere Gegentore kassiert. Einsichtig zeigte sich Hager am Dienstag nicht. "Wir müssen schauen, dass wir das nicht überthematisieren. Wir müssen uns jetzt auf die Slowaken konzentrieren und nicht das Thema heißer kochen, als es ist", meinte der Haie-Profi.