TSV Wasserburg wieder deutscher Meister der Frauen

Wasserburg/Inn Die Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben ihren fünften deutschen Meistertitel nacheinander gefeiert.

Die Oberbayerinnen gewannen das dritte Finalspiel gegen die Rutronik Stars Keltern mit 96:85 (47:42) und machten damit in der Best-of-Five-Serie frühzeitig alles klar. Wasserburg holte zum insgesamt elften Mal in zuletzt 14 Spielzeiten die Meisterschaft.

Nachdem Wasserburg jahrelang in der Bundesliga unantastbar war und den Titel 2016 als Krönung einer 62 Spiele währenden Siegesserie feierte, verlor der TSV in dieser Hauptrunde beide Partien gegen Keltern. Auch die Finalspiele waren spannend, ehe die Bayerinnen nach einem 78:66 zum Auftakt und einem 68:65 auswärts schon in Partie Nummer drei in der heimischen Halle die Entscheidung schafften.

Weil Wasserburg auch das Pokalfinale gegen Keltern gewonnen hatte, feierte Coach Georg Eichler in seinem zweiten Jahr das zweite Double.