Bruderduell der Diskus-Olympiasieger

Albufeira/Berlin Robert und Christoph Harting treffen im Duell der Diskus-Olympiasieger gleich zum Saisonstart am 13. Mai beim Diamond-League-Meeting in Shanghai aufeinander.

Beide Brüder, die sich noch bis 10. Mai im Trainingslager in Albufeira an der Algarve vorbereiten, bestätigten diesen Wettkampftermin jetzt der Deutschen Presse-Agentur. "So ist der Saisoneinstand geplant. Und wenn jetzt nichts dazwischenkommt, dann sollte das auch alles so klappen", sagte London-Olympiasieger Robert Harting.

Dem prestigeträchtigen Duell mit seinem jüngeren Bruder Christoph, der 2016 in Rio de Janeiro sensationell Olympia-Gold eroberte, sieht der Altmeister gelassen entgegen. "Ich sehe das locker", sagte Robert Harting. "Da bin ich eigentlich völlig entspannt, was meine Konkurrenz angeht. Meine Feste kann ich frühestens in Erfurt oder London feiern", meinte der 32-Jährige, der seine Karriere bei der Heim-EM 2018 in Berlin definitiv beenden will. In Erfurt finden Anfang Juli die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt, Mitte August will Harting senior in London seine letzte WM bestreiten.

In Shanghai stehen sogar drei Hartings im Ring, denn auch Roberts Ehefrau Julia startet dort. "Aus Berliner Sicht sind wir da gut vertreten", meinte der dreimalige Weltmeister vom SCC Berlin. Erstmals in der Diamond League wird das Diskuswerfen bei drei Stationen als Mixed-Wettkampf ausgetragen. "Acht Frauen, acht Männer, alle zusammen, das wird ein zweistündiger Wettkampf. Das wird schon ein krasses Brett", meinte Robert Harting.