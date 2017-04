Sturm will WM-Plätze für weitere NHL-Profis frei halten

Mannheim Deutschlands Eishockey-Nationalteam dürfte bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) noch mehr Verstärkung aus der NHL bekommen.

Bundestrainer Marco Sturm will zum Turnierstart noch Kaderplätze frei halten, um weitere Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga in das endgültige Aufgebot aufnehmen zu können. "Ich kann zwei oder drei oder sogar vier Plätze frei halten. Da muss man einfach mal schauen, was in Amerika so los ist", sagte Sturm im ZDF-"Morgenmagazin".

Im aktuellen WM-Kader stehen in Tobias Rieder (Arizona), Dennis Seidenberg und Thomas Greiss (beide New York Islanders) bereits drei NHL-Profis, die die Playoffs nicht erreicht hatten. Die übrigen vier deutschen Spieler Leon Draisaitl (Edmonton), Korbinian Holzer (Anaheim), Tom Kühnhackl (Pittsburgh) und Philipp Grubauer (Washington) stehen dagegen alle der zweiten Playoffrunde. Allerdings treffen dort jeweils zwei mit ihren Teams direkt aufeinander, so dass spätestens am 10. Mai auf jeden Fall zwei weitere deutsche Spieler verfügbar wären.

An der Bereitschaft der Profis dürfte es nicht scheitern. "Ich habe erst heute wieder eine SMS von einem Spieler bekommen, die wollen ja. Jeder will natürlich zu Hause mal spielen. Die Jungs sind heiß, aber sie wissen auch, die Playoffs haben erstmal Vorrang", sagte Sturm.