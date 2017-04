München beendet Meister-Partywoche mit Fanfest im Wirtshaus

München Mit einem Fanfest hat der EHC Red Bull München seine Partywoche zur Feier der deutschen Eishockey-Meisterschaft abgeschlossen.

Nach einer Fahrt mit dem offenen Doppeldeckerbus durch München gesellte sich das Team um Rekordtrainer Don Jackson und Kapitän Michael Wolf am Samstagabend in einem Wirtshaus am Nockherberg zu den rund 2000 Anhängern. Bei Freibier schrieben die Cracks der Münchner Autogramme und posierten für Fotos. Danach ließ die Mannschaft den Tag mit einem Abendessen ausklingen, ehe sich einige Spieler in den Urlaub verabschieden und andere zu ihren Nationalmannschaften für die WM im Mai in Köln und Paris stoßen.