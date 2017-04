Offiziell: Biegler wird neuer Coach in Leipzig

Leipzig Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat Michael Biegler offiziell als neuen Trainer vorgestellt.

Der derzeitige Frauen-Bundestrainer übernimmt das Amt vom 1. Januar 2018 an und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, wie Geschäftsführer Karsten Günther erklärte. "Das Gesamtpaket in Leipzig überzeugt mich, denn nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Nachwuchs hat sich in den vergangenen enorm weiterentwickelt", sagte der 56-jährige Biegler.

Bis zum Jahresende bleibt er Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Mit dem DHB-Team soll er im Dezember bei der Heim-WM eine Medaille holen. Bis zu seinem Amtsantritt werden die Leipziger vom Sommer an von Co-Trainer André Haber betreut. Biegler wird Nachfolger des neuen Männer-Bundestrainers Christian Prokop. Prokop coacht den derzeitigen Bundesligasechsten bis zum Saisonende in Doppelfunktion.