Medien: Marathon-Olympiasiegerin Sumgong positiv getestet

Berlin Marathon-Olympiasiegerin Jemima Sumgong aus Kenia soll Medienberichten zufolge positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet worden sein. Die britische BBC berief sich auf eine Stellungnahme des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF.

Demnach sei Sumgong in dieser Woche bei einer unangekündigten Trainingskontrolle in Kenia auffällig geworden. Die 32-Jährige hatte im vorigen Jahr zunächst den London-Marathon gewonnen und danach in Rio de Janeiro auch das olympische Rennen über die 42,195 Kilometer. Sumgong sollte vor dem Boston-Marathon am Montag kommender Woche als Siegerin der Wettkampfserie World Marathon Majors eine Prämie von 250 000 Dollar erhalten. In einer Stellungnahme der Veranstalter hieß es, die Prämie werde erst nach dem Ausgang von Sumgongs Fall vergeben.