Berger erfreut über guten Saisonstart von Vettel mit Ferrari

Hockenheim Der neue DTM-Chef und ehemalige Ferrari-Pilot Gerhard Berger freut sich über den guten Saisonstart von Sebastian Vettel mit dem italienischen Rennstall.

"Das schaut gut aus. Ich bin total überrascht, dass die so einen Schritt gemacht haben. Das ist super für die Formel 1. Optimal. Es ist erstens gut, wenn Ferrari vorne mit dabei ist. Und für den Sebastian freue ich mich", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur in Hockenheim. "Das wertet das ganze auf. Ich glaube auch, dass es für Mercedes gut ist, wenn sie einen Konkurrenten haben, der sie ein bisschen fordert."

Vettel hatte das Auftaktrennen in Australien gewonnen. Am Sonntag findet der zweite WM-Lauf in China statt. Der Österreicher Berger ist von dieser Saison an Chef des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).