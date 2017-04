Wladimir Klitschko lässt Zukunft im Ring offen

Going 24 Tage vor dem WM-Kampf im Schwergewicht gegen Titelverteidiger Anthony Joshua lässt der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko seine Zukunft im Ring offen.

"Ich denke nicht weiter als bis zum 29. April", sagte der 41-jährige Ukrainer am Mittwoch in seinem traditionellen Trainingslager in Going in den Tiroler Alpen. "Wenn Gesundheit und Motivation noch da sind, mache ich weiter. Wenn eines von beiden fehlt, höre ich auf." Seine Entscheidung über die Zukunft will er unabhängig vom Ausgang des Kampfes treffen.

Klitschko bereitet sich seit einer Woche im österreichischen Nobelhotel Stanglwirt auf seinen Kampf vor. Dort bleibt er bis eine Woche vor dem Duell um die Titel von IBF und WBA in London. Zuvor hatte er in seiner Heimatstadt Kiew trainiert.

Das Duell gegen IBF-Champion Joshua findet im Wembley-Stadion statt. Die Arena wird mit 90 000 Zuschauern ausverkauft sein. Der 27 Jahre alte Brite hat seine 18 Profikämpfe allesamt durch K.o. gewonnen. Klitschko bringt es in 68 Profi-Kämpfen auf 64 Siege. Der Ukrainer hatte seine WM-Titel im November 2015 durch eine überraschende Punktniederlage gegen den Briten Tyson Fury verloren.