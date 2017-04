Deutsche Curling-Männer unterliegen Kanada

Edmonton Die deutschen Curling-Männer haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada gegen das Team des Gastgebers eine erwartete Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team um Skip Alexander Baumann verlor in Edmonton gegen die nach sieben Runden weiterhin unbesiegten Kanadier deutlich mit 2:8. Das von Turin-Olympiasieger Brad Gushue angeführte Gastgeberteam lag nach dem vierten End bereits mit 8:0 vorn.

Mit zwei Siegen und fünf Niederlagen belegt die deutsche Mannschaft Platz zehn im Feld der zwölf Nationen. Vor der Niederlage gegen die Kanadier war Baumann und Co. in der ersten Partie am Dienstag mit dem letzten Stein immerhin ein 6:5-Erfolg gegen China gelungen.