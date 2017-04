HC Erlangen verpflichtet Torwart Gorazd Skof

Erlangen Handball-Bundesligist HC Erlangen hat einen neuen Torwart verpflichtet: Der international erfahrene Slowene Gorazd Skof wechselt im Sommer von Paris Saint-Germain nach Franken. Skof unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Verein mitteilte.

"Dass sich ein Spieler eines solchen Formates für den HC Erlangen entscheidet, zeigt, welch guten Ruf der HC nicht nur in Deutschland sondern inzwischen auch europaweit genießt", sagte Geschäftsführer René Selke. Zusammen mit Nikolas Katsigiannis soll Skof künftig das Torhüter-Gespann bei den Erlangern bilden

Der 39-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 42 Pflichtspiele für den französischen Meister und aktuellen Tabellenführer in der französischen StarLigue und hielt dabei 33,46 Prozent aller Bälle. Skof stand zudem 188 Mal für die slowenische Nationalmannschaft auf dem Feld, 2016 gehörte er zum Olympia-Kader. "Es war schon immer ein Traum von mir, in der deutschen Bundesliga zu spielen", sagte Skof.