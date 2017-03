Schwacher Start für Nicole Schott bei Eiskunstlauf-WM

Nicole Schott fluchte am Ende ihrer Tango-Kurzkür - der Sturz bei der Toeloop-Kombination kostete sie eine Topplatzierung bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Mit Rang 24 schaffte die 20-Jährige in Helsinki gerade eben das Finale am Freitag.

"Ich war geschockt, so einen Sturz bin ich gar nicht gewohnt", erklärte die Essenerin. Für einen deutschen Quotenplatz bei den Winterspielen 2018 in Südkorea muss sie aber unter die besten 20 laufen.

Besonders umjubelt war das Comeback der Italienerin Carolina Kostner (66,33 Punkte) auf der Weltbühne nach zweijähriger Zwangspause. Nach EM-Bronze leistete sich die 30-Jährige zwar Fehler bei der Waagepirouette, wurde aber in der künstlerischen Note von den Preisrichtern auf Rang acht aufgewertet. "Ich habe einige Fehler gemacht und dabei habe ich so viel an den Pirouetten gearbeitet", meinte Kostner, die vom stürmischen Empfang der 8000 Zuschauer begeistert war. In Führung ging die 17 Jahre alte Titelverteidigerin Jewgenija Medwedjewa (79,01) vor Kaetlyn Osmond (75,98) und Gabrielle Daleman (72,19) aus Kanada.

Schott war richtig unzufrieden, zumal sich nach guten Trainingsleistungen keine Schwäche abgezeichnet hatte. "Ich hatte schon einige Erwartungen. Nun muss ich in der Kür aufholen", sagte die Deutsche, die den dreifachen Rittberger und den Doppel-Axel sauber landete. 54,83 Punkte waren viel zu wenig, um mit den Besten mithalten zu können. Vor der EM im Januar war sie nach einer Muskelverletzung noch nervös gewesen, nach Rang zehn aber zuversichtlich nach Finnland gereist. Auch eine Erkältung wollte sie nicht als Ausrede gelten lassen.

"Nicole hat zwischen den Toeloops abgebremst", analysierte Trainer Michael Huth. "Entscheidend ist, dass sie danach nicht aus dem Programm gekippt ist". Seine Schülerin habe sich in den vergangenen zwei Jahren, seitdem sie zu ihm nach Oberstdorf kam, zu einer professionellen Sportlerin entwickelt. "Wir denken schon an Olympia, wir schaffen das", sagte Huth, der auch Kostner betreut.

Die Olympia-Dritte von Sotschi trainiert zwar hauptsächlich beim russischen Starcoach Alexej Mischin in St. Petersburg, schickt ihrem langjährigen Coach aber wöchentlich die Trainingspläne. "Sie ist vorbildlich, das hat sie von uns Deutschen gelernt. Wir sprechen viel, auch das ist wichtig", erklärte Huth. Kostner musste zwei Jahre aussetzen, weil sie den Doping-Kontrolleuren nicht den wahren Aufenthaltsort ihres ehemaligen Freundes, des Gehers Alex Schwazer, genannt hatte.