Schempp beim Biathlon-Saisonfinale dabei

Oslo Massenstart-Weltmeister Simon Schempp ist nach seiner überstandenen Krankheit beim Weltcup-Finale der Biathleten am legendären Holmenkollen dabei.

In Oslo will der 28-Jährige versuchen, im letzten Saisonrennen am Sonntag im Massenstart seine Führung in der Disziplinwertung zu verteidigen. Es wäre der erste Gewinn einer Kleinen Kristallkugel für den Schwaben. Er führt nach zwei Siegen und einem zweiten Platz mit 210 Punkten vor Weltcup-Gesamtsieger Martin Fourcade. Der Franzose liegt 22 Punkte hinter Schempp.

Schempp musste die letzten beiden Weltcup-Stationen in Pyeongchang und Kontiolahti auslassen. "Eine Angina hat mich jetzt doch sehr lange außer Gefecht gesetzt. Umso größer ist natürlich die Freude, wenn man wieder seine Runden drehen kann", schrieb der Uhinger auf seiner Facebook-Seite.

Das deutsche Team geht mit 13 Athleten ins Finale. Angeführt von Weltcup-Gesamtsiegerin Laura Dahlmeier sind bei den Damen Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Nadine Horchler dabei. "Nach der WM in Hochfilzen war es nicht gerade einfach, den Fokus noch einmal auf die anstehenden Weltcuprennen zu legen. Dass es jetzt auch noch mit dem Gesamtweltcup geklappt hat, ist einfach Wahnsinn. Dieser Sieg ist für mich die Krönung der Saison. Alles was jetzt noch kommen sollte, wäre einfach noch Zugabe", sagte die Fünffach-Weltmeisterin von Hochfilzen.

Das Herren-Team wird komplettiert von Benedikt Doll, Florian Graf, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Roman Rees. Von Freitag an stehen der Sprint, die Verfolgung und der Massenstart an.