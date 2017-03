Scotty James gewann in der Halfpipe. Foto: dpa

James wieder Snowboard-Weltmeister in der Halfpipe

Sierra Nevada Snowboard-Star Scotty James hat seinen WM-Titel in der Halfpipe erfolgreich verteidigt. Der Australier gewann bei den Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada einen hochklassigen Wettkampf vor Olympiasieger Iouri Podladtchikov aus der Schweiz.

Dritter wurde dessen Landsmann Patrick Burgener. James hatte sich schon 2015 am Kreischberg Gold in der Snowboard-Königsdisziplin geholt. Zwei Jahre davor war Podladtchikov erfolgreich, ehe dieser bei den Winterspielen in Sotschi den größten Karriere-Erfolg feierte.

Bei den Frauen ging Gold an die Chinesin Xuetong Cai vor Haruna Matsumoto aus Japan und der Französin Clemence Grimal. Weltmeister im Slopestyle waren zuvor Laurie Blouin aus Kanada und der Belgier Seppe Smits geworden. Deutsche Starter hatten es bei den ersten vier Snowboard-Entscheidungen in Spanien nicht in die Finals geschafft.