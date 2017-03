Shiffrin sichert sich Slalom-Wertung

Squaw Valley Mikaela Shiffrin hat die Slalom-Wertung im alpinen Ski-Weltcup gewonnen.

Die Amerikanerin sicherte sich ihre vierte kleine Kristallkugel vorzeitig, weil Verfolgerin Veronika Velez-Zuzulova beim vorletzten Torlauf der Saison in Squaw Valley ausschied. Die Slowakin kann damit den Rückstand auf die Olympiasiegerin und dreimalige Weltmeisterin beim Weltcup-Finale in Aspen nicht mehr aufholen. Neben dem Erfolg in der Disziplin-Wertung steht Shiffrin auch vor dem Triumph im Gesamtweltcup, den die bald 22 Jahre alte US-Sportlerin praktisch nicht mehr verspielen kann.

Auf einem extrem steilen und schwierigen Hang geht Shiffrin am Samstag aber nicht wie gewohnt als Führende in die Entscheidung ab 22.00 Uhr deutscher Zeit. Sie liegt auf Platz zwei 0,02 Sekunden hinter der Schweizerin Wendy Holdener. Dritte ist Petra Vlhova aus der Slowakei mit 0,42 Sekunden Rückstand auf Holdener.

Aus dem deutschen Team schafften es Christina Geiger als 14. (+2,54) und Marina Wallner auf dem 22. Rang (+3,27) in den zweiten Lauf. Lena Dürr und Maren Wiesler waren schon nach wenigen Toren ausgeschieden.