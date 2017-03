Nico Ihle nur Sechster im ersten 500-Meter-Rennen

Stavanger Nico Ihle ist enttäuschend in das Weltcupfinale der Eisschnellläufer gestartet. Über 500 Meter wurde der WM-Zweite aus Chemnitz in Stavanger in 35,12 Sekunden nur Sechster.

Ihle fiel vor dem dem abschließenden Sprint damit in der Gesamtwertung vom dritten auf den sechsten Rang zurück. "Mit dem Rennen bin ich eigentlich zufrieden. Dass es nur zum sechsten Platz gereicht hat, ist schade", sagte Ihle danach im ZDF. Er hofft nun auf den Sonntag: "Da ist noch was möglich." Ihle startet auch noch über 1000 Meter.

Den Sieg holte sich der Niederländer Dai Dai Ntab in 34,93 Sekunden vor seinen Landsleuten Ronald Mulder (34,99), Kai Verbij (35,01) und Jan Smeekens (35,01). Der Gesamtführende Ruslan Muraschow aus Russland (35,07) wurde Fünfter.

Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind nicht über den vierten Rang in der Teamverfolgung hinausgekommen. Japans Frauen siegten in 3:00,60 Minuten klar vor den Niederlanden (3:02,42) und Russland (3:02,93) sowie dem deutschen Team (3:03,93), das damit auf dem vierten Rang der Gesamtwertung unter zehn Mannschaften blieb. Den Gesamtsieg holte sich mit 430 Zählern Japan vor den punktgleichen Niederländerinnen, Russland (384) und Deutschland (340). Beim Weltcupfinale waren nur die vier besten Teams dieses Winters am Start.