Nürnberg verliert erstes Viertelfinale gegen Augsburg

Nürnberg Die Nürnberg Ice Tigers sind überraschend mit einer Niederlage in das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Augsburger Panther gestartet.

Im ersten Duell unterlagen die Franken um DEL-Toptorjäger Patrick Reimer mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Ihren Heimvorteil in der Best-of-Seven-Serie gaben die Nürnberger damit aus der Hand.

Vor 7026 Zuschauern gingen die Gastgeber am Mittwoch zwar durch Steven Reinprecht in Führung. Ab Mitte des zweiten Drittels rannten die Franken, die sich auch durch Strafzeiten in Bedrängnis brachten, aber einem Rückstand hinterher. Im zweiten Abschnitt scheiterte Augsburgs Stürmer T.J. Trevelyan zudem mit einem Penalty an Nürnbergs Nationaltorwart Andreas Jenike.

Augsburg rettete auch dank Torhüter Jonathan Boutin im Schlussabschnitt den Erfolg. Der Treffer von Benjamin Hanowski 82 Sekunden vor Ende der Partie sorgte für die Entscheidung. Aleksander Polaczek erzielte mit einem Treffer ins verwaiste Tor den Endstand.

Am Freitag wird das bayrische Duell in Augsburg fortgesetzt. Dann müssen auch die anderen Viertelfinalisten wieder ran. Titelverteidiger EHC München, die Adler Mannheim und die Kölner Haie hatten sich bereits am Dienstag ihre ersten Playoff-Siege in der Runde der besten Acht gesichert. Vier Siege sind zum Einzug in das Halbfinale notwendig.