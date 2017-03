Pechstein, Beckert und Ihle mit Podest-Chancen

Stavanger Mit allen drei Medaillengewinnern der Weltmeisterschaften von Gangneung gehen die deutschen Eisschnellläufer am Wochenende in das Weltcup-Finale von Stavanger.

Gute Aussichten auf einen Podestplatz im Gesamt-Weltcup haben im neunköpfigen Team Claudia Pechstein und Patrick Beckert, die in Südkorea WM-Medaillen auf den beiden längsten Strecken erkämpften.

Die 45-jährige Berlinerin behauptet nach fünf Weltcup-Stationen Platz drei, der Erfurter WM-Dritte über 10 000 Meter rangiert vor dem Schlussrennen des Winters über 5000 Meter derzeit auf Rang vier. Beim Finale werden doppelte Punktzahlen für die Gesamtwertung vergeben.

Gleichfalls gut im Rennen liegen die Team-Sprinter um Vizeweltmeister Nico Ihle. Das deutsche Trio kämpft in Norwegen als Zweiter des Klassements noch um den erstmals vergebenen Cup. In der 500-Meter-Wertung möchte Ihle (308 Punkte) zumindest seinen dritten Rang verteidigen oder sogar den verletzt fehlenden Russen Pawel Kulischnikow (420) noch überholen. Die 500 Meter werden in Stavanger am Samstag und am Sonntag gelaufen.

Die ursprünglich an Tscheljabinsk vergebene Veranstaltung war dem russischen Verband von der Welt-Eislauf-Union ISU wegen der Doping-Vorwürfe im McLaren-Bericht der Welt-Anti-Doping-Agentur entzogen worden, so dass die norwegische Stadt als Ersatz-Ausrichter einsprang.