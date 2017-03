Ulm baut beim 75:70 gegen Vechta Siegesserie aus

Ulm Vizemeister ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga auch das 23. Spiel in dieser Saison gewonnen. Der ungeschlagene Spitzenreiter hatte am Samstag mit dem Tabellenvorletzten Rasta Vechta beim 75:70 (44:30) jedoch mehr Mühe als erwartet.

Für den Aufsteiger war es trotz der guten Leistung die 17. Niederlage in Serie. Sieg-Garanten für die Ulmer waren Chris Babb (21 Punkte), Augustine Rubit (15) und Da'Sean Butler (15). Auf der Gegenseite sorgten vor allem Frank Gaines und Larry Gordon (je 19) dafür, dass die Niedersachsen die Partie bis zur Schlussphase ausgeglichen gestalten konnten.

medi Bayreuth festigte mit einem 92:84 (42:49) gegen Science City Jena den vierten Tabellenplatz. Allerdings benötigten die Gastgeber eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel für den 16. Saisonsieg. Bayreuths Trey Lewis überzeugte mit 31 Punkten.