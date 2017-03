Schuster nominiert WM-Quartett für Teamwettbewerb

Die deutschen Bundestrainer Werner Schuster (r) und Co-Trainer Christian Winkler diskutieren an der Schanze. Foto: dpa

Lahti Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster vertraut in der WM-Entscheidung im Team auf das gleiche Quartett wie im Einzel. Neben den Mixed-Weltmeistern Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler gehen am Samstag noch Richard Freitag und Stephan Leyhe an den Start.

Trotz eines guten Trainings muss Karl Geiger erneut zuschauen. "Klar ist er enttäuscht, aber er hat das akzeptiert", sagte Schuster. In Abwesenheit zahlreicher Topspringer, darunter auch Wellinger, stand Eisenbichler mit 127,5 Metern den weitesten Trainingssprung.