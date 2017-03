Victoria Carl wird nicht in der Staffel laufen. Foto: dpa

Lahti Ohne Victoria Carl startet die deutsche Damen-Langlauf-Staffel am Donnerstag in das Rennen um die angestrebte Medaille bei der nordischen Ski-WM in Lahti.

Der Trainerstab entschied sich nach langen Überlegungen gegen die 21 Jahre alte Thüringerin. Dafür startet in Katharina Hennig die andere junge Athletin im klassischen Part, für den auch Steffi Böhler vorgesehen ist. Im Skating erhielten Nicole Fessel und Sandra Ringwald das Vertrauen der Trainer.