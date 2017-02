Schweizer Cologna muss auf WM-Skiathlon verzichten

Lahti Dario Cologna muss auf einen WM-Start in seiner Paradedisziplin Skiathlon verzichten. Der Schweizer Langlauf-Star leidet unter muskulären Problemen in der linken Wade, die ihn vor allem im klassischen Stil behindern.

Cologna, der in dem in beiden Stilarten ausgetragenen Wettbewerb über zweimal 15 Kilometer 2013 Weltmeister, 2014 Olympiasieger und 2015 WM-Zweiter geworden war, wird daher in Lahti nur in der Staffel und über 50 Kilometer im freien Stil an den Start gehen.

"Es ist sehr hart, auf die 15 Kilometer Einzel und vor allem den Skiathlon zu verzichten, da ich mich gut in Form fühle und mir Medaillenchancen ausgerechnet habe", schrieb Cologna am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Daher habe er sich nach Rücksprache mit dem Trainer- und Ärzteteam für einen Startverzicht auf den klassischen Strecken entschieden. "Klar könnte ich probieren, ob es im Skiathlon geht, aber das Risiko, dass ich nachher gar keine Rennen mehr laufen kann, ist zu groß", schrieb Cologna.