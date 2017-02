Erik Lesser setzt in Hochfilzen mit der Männer-Staffel voll auf Angriff. Foto: dpa

Hochfilzen Benedikt Doll hat Gold im Sprint, Arnd Peiffer und Simon Schempp in der Mixed-Staffel. Jetzt will auch Erik Lesser seine WM-Medaille: am liebsten Gold. Die deutschen Biathleten gehören in der Staffel von Hochfilzen zu den Favoriten.

Deutsche Männer-Staffel will WM-Sieg in Hochfilzen

Erik Lesser setzt voll auf Angriff. "Wir wollen Staffel-Gold", sagte der 28-Jährige mit Blick auf das Staffelrennen am Samstag bei der Biathlon-WM in Hochfilzen. Lesser, Sprint-Weltmeister Benedikt Doll und die bereits mit Mixed-Gold dekorierten Arnd Peiffer und Simon Schempp sind nach ihrem Sieg bei der WM-Generalprobe in Antholz die Mitfavoriten.

Bisher gab es in der deutschen Biathlon-Geschichte seit der WM 1978 in Hochfilzen zwölf WM-Titel für deutsche Männer-Staffeln. Der letzte gelang im März 2015 in Kontiolahti. Lesser, Peiffer und Schempp waren beim ersten Männer-Staffelsieg seit elf Jahren dabei.

Schon weit vor dem Ziel hatte Schempp damals Zeit, das Glücksgefühl zu genießen. Mit der wehenden Deutschland-Fahne in der Hand und einem Siegerlächeln lief der Schwabe seinen Teamkollegen Lesser, Daniel Böhm und Peiffer in die Arme.

Dass Schempp - bisher Neunter, Zehnter und 13. bei der WM - wegen seiner immer noch fehlenden WM-Einzelmedaille ein mentales Loch habe, verneinte Bundestrainer Mark Kirchner energisch. "Das hat er nicht. Im Einzel hatte er ärgerlicherweise gleich zwei Fehler im ersten Schießen und im Laufen fehlt ihm im Moment auch das kleine Quäntchen." Aber Schempp mache auf ihn den Eindruck, dass er "einigermaßen locker ist".

Nach der WM werde es aber eine detaillierte Analyse geben. "Simon hat wahnsinnig viel trainiert. Ich denke, dass ihm dadurch die allerletzte Frische fehlt, und das ist auch was, was wir im Nachgang der WM untereinander diskutieren, wie wir das besser machen können", meinte der dreimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister.

Die Topteams mit WM-Ergebnissen der Läufer in Sprint, Verfolgung, Einzel

Deutschland Lesser (37/28/4), Doll (1/11/19), Peiffer (12/19/34), Schempp (9/10/13) Frankreich Beatrix (27/13/22), Fillon Maillet (43/22/17), Desthieux (34/27/51), Fourcade (3/1/3) Russland Wolkow (-/-/11), Zwetkow (69/-/-), Babikow (49/39/-), Schipulin (21/4/7) Norwegen Björndalen (8/3/47), Svendsen (36/-/27), Tarjei Bö (14/9/-), Johannes Thingnes Bö (2/2/8) Ukraine Pryma (-/-/-), Semenow (41/15/5), Semakow (73/-/-), Pidruschni (28/14/41)