Klitschko vor WM gegen Joshua: "Chancen stehen 50:50"

Anthony Joshua (l) tritt am 29. April im ausverkauften Wembley-Stadion gegen Wladimir Klitschko an. Foto: dpa

Köln Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko sieht im bevorstehenden Titelkampf gegen IBF-Champion Anthony Joshua keinen Favoriten.

Die Chancen stehen 50:50", sagte der 40-jährige Ukrainer bei einer Pressekonferenz in Köln. "Ich will beweisen, dass ich die ganzen Jahre nicht umsonst erfolgreich war."

Das Duell der beiden Olympiasieger findet am 29. April im Londoner Wembley-Stadion statt. Die Arena ist mit 90 000 Zuschauern ausverkauft. Der 13 Jahre jüngere Joshua will den Erwartungsdruck durch seine Landsleute für sich nutzen. "Normalerweise versuche ich, das auszublenden. Diesmal will ich das aufsaugen und Spaß haben." Der Brite hat seine 18 Profikämpfe allesamt durch K.o. gewonnen. Klitschko bringt es in 68 Kämpfen auf 64 Siege, davon 53 durch K.o. Der Kampf, in dem es auch um den vakanten WBA-Titel im Schwergewicht geht, wird in Deutschland von RTL übertragen.