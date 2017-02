Dahlmeier startet als letzte der Favoritinnen bei der WM

Spätestens wenn Laura Dahlmeier ins Ziel kommt, dann dürfte die Einzel-Weltmeisterin feststehen. Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin läuft am Mittwoch im WM-Einzelrennen in Hochfilzen mit der Startnummer 93 los - als letzte der Top-Favoritinnen.

"Der Einzel ist nicht ganz so einfach zu laufen. Alles ist möglich", sagte Dahlmeier. Ihr bisheriges Abschneiden in Tirol nennt sie "phänomenal und gigantisch. Alles, was jetzt noch kommt, ist volle Zugabe."

Die Partenkirchnerin hatte sich im Biathlon-Klassiker für die letzte Startgruppe entschieden, da es in den Kitzbühler Bergen am Mittwoch warm werden soll. Je später der Start, desto schneller die Strecke - das ist die Rechnung. Kurz vor Dahlmeier ist mit der Nummer 91 Olympiasiegerin Darja Domratschewa am Start. Nach Verfolgungssilber ist der Weißrussin in Tirol alles zuzutrauen. Titelverteidigerin Marie Dorin-Habert aus Frankreich startet mit der 75.

DIE WICHTIGSTEN STARTNUMMERN

51 Gabriela Koukalova (Tschechien) 54 Maren Hammerschmidt 75 Marie Dorin-Habert (Frankreich) 76 Dorothea Wierer (Italien) 83 Kaisa Mäkäräinen (Finnland) 88 Franziska Hildebrand 90 Vanessa Hinz 91 Darja Domratschewa (Weißrussland) 92 Anais Chevalier (Frankreich) 93 Laura Dahlmeier

Für Dahlmeiers Teamkolleginnen Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt geht es wohl eher um eine gute Platzierung. Letzte deutsche Einzel-Weltmeisterin war Kati Wilhelm, die jetzige ARD-Expertin gewann 2009 in Pyeongchang. Dahlmeier könnte nach Gold in der Verfolgung und in der Mixed-Staffel sowie Sprint-Silber ihre Nachfolgerin werden. Zumal die 23-Jährige die beiden Weltcup-Einzelrennen dieses Winters gewonnen hat. Im letzten Saison-Einzel kann sie nun sogar die erste Weltcup-Einzelwertung gewinnen. Dafür müsste sie noch nicht einmal den WM-Titel holen.