Althaus wieder Dritte bei Skisprung-Weltcup

Ljubno Katharina Althaus hat für den nächsten Podestplatz der deutschen Skispringerinnen im Weltcup gesorgt. Die Oberstdorferin kam im slowenischen Ljubno auf Platz drei.

Für Flüge auf 89,5 und 92 Meter erhielt sie 245,6 Punkte. Besser waren nur Maren Lundby aus Norwegen, die zum dritten Mal in dieser Saison gewann, und Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich. Lundby schaffte mit 92,5 und 95 Metern in beiden Durchgängen die größte Weite. Die im Weltcup führenden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito waren in Slowenien nicht am Start.

Pech hatte Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt. Nach dem ersten Durchgang noch punktgleich mit Althaus Dritte, musste sie sich ihrer Teamkollegin am Ende um 0,6 Zähler geschlagen geben und wurde Vierte. Svenja Würth vergab eine deutlich bessere Platzierung als Rang acht durch schlechte Landungen. Mit Rang 15 erfüllte Ramona Straub die vom deutschen Verband ausgeschriebene WM-Norm.