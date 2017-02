Ihle verpasst als Vierter zweite WM-Medaille haarscharf

Gangneung Nur 24 Stunden nach seiner Silbermedaille über 500 Meter hat Nico Ihle sein zweites Edelmetall bei der Eisschnelllauf-WM in Gangneung haarscharf verfehlt. Der Chemnitzer sprintete über 1000 Meter in 1:08,89 Minuten als Vierter um elf Hundertstelsekunden an Bronze vorbei.

Der Sieg ging an den niederländischen Top-Favoriten KjeldNuis in 1:08,26 Minuten vor dem Kanadier Vincent de Haitre (1:08,54) und seinem Landsmann Kai Verbij (1:08,78). Joel Dufter aus Inzell landete in 1:09,79 Minuten auf Platz 17.