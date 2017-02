Christoph Harting feiert ersten Sieg beim ISTAF Indoor

Berlin Christoph Harting hatte sich für den Abend mehrere Ziele gesetzt. „Ich nehme mir jedes Jahr vor, beim Hallen-Istaf 65 Meter zu schaffen, vielleicht klappt es diesmal“, sagte der Diskuswerfer vom SC Charlottenburg, der im vergangenen August die Goldmedaille in Rio de Janeiro gewonnen hat. Am Freitagabend, beim ersten Wettkampf seit der Erfüllung seines großen olympischen Traumes, wollte er beim Istaf Indoor in der mit 12.600 Zuschauern ausverkauften Mercedes-Benz Arena aber noch etwas anderes bieten: „Diese Veranstaltung ist weltweit einmalig, nirgendwo sind die Zuschauer so nah dran. Ich will, dass sie sich gut unterhalten.“

Eine gute Show also versprach der 2,07 Meter große Hüne. Sie litt zunächst ein wenig darunter, dass der Olympia-Dritte Daniel Jasinski aus Wattenscheid und der Olympia-Vierte Martin Kupper aus Estland es nicht nach Berlin geschafft hatten. Die Stimmung war trotzdem gut. Nicht nur, weil der Kolumbianer Mauricio Ortega mit 57,62 Metern einen Landesrekord aufstellte und ein fröhliches Tänzchen auf der blauen Kunststoffbahn hinlegte. Sondern vor allem, weil Harting die Scheibe gleich zum Auftakt auf 63,84 Meter schleuderte und damit die Führung übernahm. Einigermaßen in Reichweite blieb nur der Magdeburger Martin Wierig (62,67), während der Pole Piotr Malachowski, Weltmeister und in Rio erst im letzten Versuch von Harting geschlagen, mit der Hallendisziplin Diskuswurf einen schweren, erfolglosen Kampf austrug. Während der Sieger mit 2,93 Metern noch die zweitbeste Weite folgen ließ.

Viel größere Weiten waren nicht zu erwarten gewesen. Harting steckt wie seine Konkurrenten mitten im Kraftaufbau für die Weltmeisterschaften vom 5. bis 13. August in London. In Kienbaum bereitet er sich seit Wochen mit seinem Trainer Torsten Lönnfors darauf vor. Und der Berliner hat ja sowieso eine ganz eigene Sicht der Dinge, was seine sportlichen Ambitionen angeht. Ihn interessieren in erster Linie die Olympischen Spiele und eine Weite, die noch nie ein Mensch geworfen hat, nicht mal annähernd. 80 Meter. Seit Rio liegt seine Bestweite bei 68,37, damit steht er aktuell auf Rang 50 der ewigen Bestenliste. Der Weltrekord des letzten DDR-Olympiasiegers Jürgen Schult liegt seit Juni 1986 bei 74,06 Metern. Der 26-jährige Christoph Harting hat sich vorgenommen, neue Grenzen zu erschließen. Ob ihm das gelingt, kann niemand vorhersagen, doch so viel haben seine bisherigen Auftritte schon gezeigt: Sie sind für Spektakel gut. Auch wenn es wieder nicht für die 65 Meter reichte. Doch immerhin trug er sich erstmals in die Siegerliste ein, als Nachfolger seines Bruders Robert, der nach einer Knieoperation noch nicht wieder fit ist. Und lobte das Berliner Publikum: „Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, ihr wart großartig.“

Spektakel wurde nicht nur im Diskuswurf geboten. Einen deutschen Doppelsieg gab es über 60 Meter Hürden der Frauen. „Danke, Berlin, für die bombastische Stimmung“, jubelte Cindy Roleder, die 7,85 Sekunden rannte, weltweit die zweitschnellste Zeit in diesem Jahr. Die Europameisterin hatte mit der für Wattenscheid startenden Pamela Dutkiewicz (7,88) im Finale mehr zu kämpfen als mit der Australierin Sally Pearson (7,91), der Olympiasiegerin von London 2012. In Berlin gewann Roleder zum dritten Mal in Folge.

Gern hätte der schon 40-jährige Kim Collins vom Karibik-Inselstaat St. Kitts und Nevis auch die vierte Auflage des Istaf Indoor über 60 Meter gewonnen. Doch erstmals fand der Weltmeister von 2003 über 100 Meter in Berlin seinen Meister: James Dasaolu aus Großbritannien siegte in 6,57 Sekunden knapp. Wiederkommen will Collins im nächsten Jahr aber auch mit 41: „Wenn ich eingeladen werde!“

Vor einem Jahr war Alexandra Wester die deutsche Entdeckung im Weitsprung, als sie ihre Bestleistung auf 6,95 Meter steigerte. Diesmal wurde die Kölnerin Dritte, an ihrer Stelle gelang Claudia Salman-Rath, eigentlich Siebenkämpferin aus Frankfurt, ein großer Leistungssprung. Am Ende standen für sie 6,76 Meter zu Buche. Das reichte aber noch nicht, um die Europameisterin bei ihrem Berlin-Debüt zu bezwingen. Ivana Spanovic aus Serbien siegte mit zweimal erzielten 6,87 Metern.

Ein weiterer großer Gewinner des Vorjahres musste einem anderen den Vortritt lassen. Stabhochsprung-Olympiasieger Thiago Braz da Silva, Titelverteidiger aus Brasilien, unterlag Piotr Lisek. Dem Polen, der vergangenes Wochenende in Potsdam bereits die 6 Meter überquerte, genügten 5,86 Meter zum Erfolg.