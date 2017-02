Kreuzbandriss: WM und Weltcup-Saison für Lara Gut vorbei

Lara Gut hatte bei der WM in St. Moritz zuvor die Bronzemedaille im Super-G gewonnnen. Foto: dpa

St. Moritz Skirennfahrerin Lara Gut hat sich bei der Heim-WM in St. Moritz schwer am linken Knie verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden.

Nach dem Sturz der Schweizerin im Training vor dem Kombinations-Slalom diagnostizierten die Ärzte einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung im linken Knie. Die Medaillenhoffnung der WM-Gastgeber muss damit lange pausieren und kann auch ihren Gesamtweltcupsieg nicht erfolgreich verteidigen.

Beim Auftaktrennen in die WM hatte die 25-Jährige im Super-G als Topfavoritin Bronze geholt. In der Kombination lag sie nach der Abfahrt auf Rang drei. Sie galt auch in der Spezial-Abfahrt und dem Riesenslalom als Medaillenkandidatin.