Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher ist krank

St. Moritz Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher ist bei der WM in St. Moritz erkrankt.

"Marcel hat Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur. Er hat sich schon am Abend nicht wohlgefühlt und in der Nacht nicht geschlafen. Er lässt das Training aus, wie es weiter geht, wird man sehen", sagte sein Pressebetreuer Stefan Illek. Hirscher plant bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz mit Starts in der Kombination, im Team-Wettbewerb, im Riesenslalom und im Slalom. Im Super-G war der viermalige Gesamtweltcupsieger und Kombinations-Weltmeister von 2015 auf Rang 21 gefahren.