Kira Weidle geht in der WM-Kombination als einzige DSV-Athletin an den Start. Foto: dpa

Kira Weidle einzige deutsche Starterin in der WM-Kombination

St. Moritz In der Kombination am Freitag (10.00 und 13.00 Uhr) hat der Deutsche Skiverband keinerlei Medaillen-Chancen und mit Kira Weidle auch nur eine Skirennfahrerin am Start.

Zu Zeiten von Maria Höfl-Riesch war dieser Wettbewerb ein schon fast sicherer Medaillenlieferant - bei Olympia 2014 holte sie ebenso Gold wie ein Jahr zuvor bei ihrer letzten WM in Schladming.

Die Disziplin verliert aber nicht nur aus deutscher, sondern auch aus internationaler Sicht zunehmen an Bedeutung. Vor der WM gab es mit dem Wettkampf in Val d'Isère nur eine Kombination im Weltcup. Den gewann die vor allem in der Abfahrt dominierende Slowenin Ilka Stuhec vor Michelle Gisin aus der Schweiz und der Italienerin Sofia Goggia.

DIE STRECKE: Abfahrt: Start auf 2 685 Metern, Ziel auf 2 040 m, macht 645 Meter Höhendifferenz auf einer Streckenlänge von 2 408 Metern. Slalom: Start auf 2 185 Metern, Ziel auf 2 030 Meter, macht 155 Meter Höhendifferenz bei einer Streckenlänge von 534 Metern

DIE FAVORITEN: Ilka Stuhec (Slowenien), Lara Gut (Schweiz), Michelle Gisin (Schweiz)

MEDAILLENGEWINNER 2015: Gold: Tina Maze (Slowenien), Silber: Nicole Hosp (Österreich), Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

DEUTSCHE STARTER: Kira Weidle (SC Starnberg)