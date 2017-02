DBB-Team bei EM-Generalprobe gegen Frankreich

Berlin Vier Tage vor EM-Start absolvieren die deutschen Basketballer ihre Generalprobe gegen Frankreich. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming trifft am 27. August in Berlin auf den Mitfavoriten, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte.

"Dieses Spiel in der heißen Vorbereitungsphase ist extrem wichtig. Hier können wir den Ernstfall für die EM proben", sagte Fleming, der für die Europameisterschaft mit seinen NBA-Profis Dennis Schröder und Paul Zipser plant. Bereits vor der EM vor zwei Jahren traf Deutschland auf Frankreich und verlor 63:68.

Bei der anstehenden Europameisterschaft (31. August - 17. September) trifft Deutschland in der Vorrunde in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die Endrunde findet in Istanbul statt. In der Vorbereitung steht unter anderem der Supercup in Hamburg mit Duellen mit Serbien, Russland und Polen an.