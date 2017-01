Iversen gewinnt Langlauf-Weltcup in Falun

Falun Emil Iversen hat den Langlauf-Weltcup über 30 Kilometer im klassischen Stil gewonnen. Der Norweger setzte sich in Falun in 1:15:46,7 Stunden vor seinem Landsmann Martin Johnsrud Sundby (+3,7 Sekunden) durch, der seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaute.

Dritter wurde Calle Halfvarsson aus Schweden. Als bester deutscher Starter kam Tim Tscharnke mit einem Rückstand von 2:59,2 Minuten auf den 27. Platz. Sprint-Spezialist Sebastian Eisenlauer wurde 33. Hannes Dotzler kam bei seinem Comeback nach zweijähriger Wettkampfpause auf Rang 41. Der 26-Jährige aus Sonthofen war Anfang 2015 am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt.