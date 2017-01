Isabell Werth gewann auf Weihegold in Amsterdam. Foto: dpa

Werth siegt bei Weltcup-Turnier in Amsterdam

Amsterdam Die Dressurreiterin Isabell Werth hat den dritten Weltcup-Sieg der Saison gefeiert und die Führung in der Westeuropa-Liga übernommen. Die sechsmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg siegte in Amsterdam wie zuvor in Lyon und Stuttgart mit großem Vorsprung.

Für die Kür mit ihrer Stute Weihegold erhielt die 47-Jährige 90,720 Prozent. Hinter Werth kamen der Brite Carl Hester mit Nip Tuck (83,325) und der Schwede Patrik Kittel mit Deja (80,269) auf die Plätze zwei und drei. Zweitbeste deutsche Starterin war Jessica Von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen, die mit Zaire (75,055) auf Rang zehn kam.