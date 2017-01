Neureuther bangt um Start beim Heim-Weltcup

Garmisch-Partenkirchen Felix Neureuther bangt um seinen Start beim Weltcup-Riesenslalom am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen. Der beste deutsche Skirennfahrer hatte zuletzt beim Ausfall im Slalom von Schladming eine Kapselzerrung im linken Knie erlitten, wie er bekanntgab.

Daher könne Neureuther aktuell nicht trainieren. "Wir gehen davon aus, dass Felix am Sonntag starten kann", sagte Bundestrainer Mathias Berthold, "die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst vor dem Rennen." Der Heim-Wettkampf in Garmisch ist der letzte Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften im Februar.

Neureuther war beim Nachtslalom von Schladming im zweiten Durchgang wegen eines Einfädlers ausgeschieden. Bei dem Missgeschick verlor er den rechten Ski und und kam zu Fall. Mit dem linken Bein prallte er gegen eine Torstange. Vor dem Riesenslalom am Sonntag stehen im Garmisch am Freitag und Samstag noch zwei Abfahrten an.