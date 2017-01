Formel-1-Direktor Brawn: "Einfachheit ein vorrangiges Ziel"

Ross Brawn wird in der Formel-1 einen Direktorenposten übernehmen. Foto: dpa

London Nach der Absetzung von Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone will Ross Brawn eine Zukunftsstrategie für die Rennserie entwickeln.

Zusammen mit den Teilhabern, Teams und dem Weltverband FIA wolle er "eine Vision" erarbeiten, "wo wir in den nächsten paar Jahren sein wollen", sagte der frühere Teamchef von Mercedes am Dienstag in einem Interview BBC 5 Live.

Die derzeitigen Regeln bewertet Brawn, der den neu geschaffenen Direktorenposten Motorsport bekleiden wird, als zu kompliziert. "Ich denke, dass Einfachheit ein vorrangiges Ziel für die Zukunft ist", sagte er.