Unaufhaltsame Ulmer bezwingen den FC Bayern

Mit Klatschpappe in der Hand musste Uli Hoeneß die bittere Schlussphase des FC Bayern München im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm Ulm miterleben.

Statt vor dem bekannten Tribünengast den Anschluss an den Vizemeister und Tabellenführer herzustellen, mussten die Münchner beim 79:87 die erste Heimniederlage der Saison und damit einen herben Rückschlag hinnehmen.

"Sie waren physischer und härter als wir. Wir waren zu nervös und haben uns nicht auf unser Spiel konzentriert", konstatierte Bayern-Trainer Sasa Djordjevic nach der dritten Bundesliganiederlage des FC Bayern in dieser Saison. "Elf Ballverluste in der zweiten Halbzeit zeigen, wie unsicher wir waren."

Die Ulmer von Coach Thorsten Leibenath ließen sich hingegen trotz häufig wechselnder Führungen und personeller Sorgen nicht beirren. Wegen Rückenbeschwerden musste der Spitzenreiter schon vor Spielbeginn auf Aufbauspieler Per Günther verzichten, zu Beginn des zweiten Viertels ging dann auch noch Center Tim Ohlbrecht mit einer Knieverletzung zu Boden und konnte nicht mehr weiterspielen.

"Uns haben über weite Strecke drei ganz wichtige Spieler in der Rotation nicht zur Verfügung gestanden", sagte Leibenath. "Die Mannschaft hat trotzdem gegen eine sehr gute Münchner Mannschaft dagegengehalten und immer wieder die richtigen Lösungen gefunden. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab."

Mit 30:0 Punkten haben die Ulmer nun schon sechs Zähler Vorsprung auf die Münchner. Ein Wiedersehen der beiden Rivalen gibt es auch im Eurocup. In der Top-16-Phase bekommen es beide Mannschaften noch mit Titelfavorit Chimki Moskau und BC Lietkabelis aus Litauen zu tun.

Nur noch Meister Brose Bamberg kann mit dem Tabellenführer mithalten. In einem dramatischen 72. Oberfranken-Derby wendete die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri beim 92:88 nach Verlängerung gegen Überraschungsteam medi Bayreuth nur knapp die zweite Niederlage ab.

"Es war ein sehr hart erspielter Sieg mit einem Big Shot am Ende und einer erfolgreichen Verlängerung", resümierte der italienische Coach nach dem 15. Saisonsieg. Seine Bamberger lagen 17 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit schon mit 77:81 zurück, ehe Nicolò Melli und Janis Strelnieks mit einem unglaublichen Dreier den Champion wieder in Führung brachten.

"Es war eine herzbrechende Niederlage. Beide Teams haben sich auf Augenhöhe bekämpft", sagte medi-Coach Raoul Korner nach dem atemberaubenden Kräftemessen. Der Tabellenvierte aus Bayreuth, bei dem sich Flügelspieler De'Mon Brooks am Handgelenk verletzte, ist nun wieder am Donnerstag in der Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn gefordert. Die Bamberger gastieren am Freitag in der Euroleague bei Galatasaray Istanbul.