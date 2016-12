Berlin Basketball-Bundesligist ALBA-Berlin muss etwa drei Wochen auf seinen verletzten Center Bogdan Radosavljevic verzichten.

Der Serbe zog sich beim 92:82-Auswärtssieg bei den Löwen Braunschweig einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, teilte der Tabellenfünfte an Heiligabend mit. In Malcolm Miller und Tony Gaffney waren in dieser Saison schon zwei Spieler beim Ex-Meister längerfristig ausgefallen.