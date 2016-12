Natalie Geisenberger landete in Park City als beste Deustche auf Platz vier. Foto: dpa

Park City Erstmals in dieser Saison fahren alle deutschen Rodel-Frauen bei einem Weltcup am Podest vorbei. Auch Olympiasieger Felix Loch enttäuscht in Park City erneut. Ein Doppelsitzer-Duo aus Bayern kommt dagegen langsam in Form.

Deutsche Rodler enttäuschen in Park City

Deutschlands Rodlerinnen sind beim Weltcup in Park City erstmals in dieser Saison allesamt am Podest vorbei gefahren. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger wurde als beste Deutsche Vierte, Europameisterin Tatjana Hüfner landete auf dem sechsten Rang.

Auch Weltmeister Felix Loch erlebte auf der Olympiabahn von 2002 erneut ein enttäuschendes Wochenende und war am Freitag nur auf den fünften Rang gefahren. Er büßte die Führung im Gesamtweltcup an den Russen Roman Repilow ein. Für den einzigen deutschen Sieg sorgten erneut die Doppelsitzer in Person der Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt.

Damit beendeten die Bayern die beeindruckende Siegesserie ihrer Rivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die alle bisherigen Rennen der Saison für sich entschieden hatten und in Park City Dritte wurden. Ihre starke Form unterstrichen Eggert/Benecken aber im Sprint, wo sie erneut vor Wendl/Arlt siegten und damit auch im Gesamtweltcup weiter deutlich vorne liegen. Dort steht nun auch Hüfner an der Spitze, die im Sprint Dritte wurde und damit ihrer größte Rivalin Geisenberger die Führung abnahm. Geisenberger war im Sprint, der nicht olympisch ist, aber ebenso viele Weltcup-Punkte wie ein normales Rennen bringt, nur auf den achten Rang gefahren.