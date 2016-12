Sechster Saisonsieg: Fourcade weiter unschlagbar

Nove Mesto Simon Schempp kommt dem Podium immer näher. Beim sechsten Saisonsieg von Biathlon-Dominator Martin Fourcade verpasste der Schwabe als Vierter in der Verfolgung von Nove Mesto das Podest nur denkbar knapp.

Erst im Zielsprint musste er am Samstag dem Franzosen Quentin Fillon-Maillet den Vortritt lassen. 0,1 Sekunden fehlten Schempp. Trotzdem schaffte der zäh in die Saison gestartete Uhinger auch dank einer fehlerfreien Leistung am Schießstand sein bestes Saisonresultat.

Fourcade dagegen setzte seine Siegesserie im Weltcup fort. Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger aus Frankreich setzte sich in der tschechischen Biathlon-Hochburg nach dem Sprint auch in der Verfolgung durch und feierte seinen sechsten Saisonsieg im siebten Einzelrennen. Der 29-Jährige schoss einen Fehler und besiegte den Russen Anton Schipulin, der im Sprint ebenfalls Zweiter geworden war, erneut.

Zweitbester deutscher Skijäger war Benedikt Doll als 15. nach zwei Strafrunden. Erik Lesser und Arnd Peiffer leisteten sich am Schießstand je drei Fehler und beendeten das Rennen über 12,5 Kilometer auf den Rängen 24 und 26. Matthias Bischl kam als 36. ins Ziel, verbesserte sich um zehn Plätze.

Stark präsentierte sich erneut der deutsche Staffel-Olympiasieger Michael Rösch. Der für Belgien startende Sachse blieb am Schießstand fehlerfrei und wurde guter Sechster. Mit dieser Platzierung hatte sich der 33-Jährige in der Vorwoche in Pokljuka in der Weltspitze zurückgemeldet.