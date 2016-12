Steven Holcomb und sein Anschieber Samuel McGuffie gewinnen den Weltcup in Lake Placid. Foto: dpa

US-Pilot Holcomb gewinnt Zweierbob-Weltcup in Lake Placid

Lake Placid US-Pilot Steven Holcomb bleibt in Lake Placid der Zweierbob-Champion.

In Abwesenheit des dreimaligen Weltmeisters Francesco Friedrich, der wie alle deutschen Bobteams auf die zweite Überseestation verzichtete, um in der Heimat Material zu testen, gewann der Vorjahressieger erneut auf der schwierigen Piste am Mount van Hoevenberg. Mit 0,27 Sekunden Vorsprung verwies Holcomb mit seinem neuen Anschieber Samuel McGuffie den Kanadier Justin Kripps auf Rang zwei. Kripps übernahm jedoch die Führung im Gesamtklassement. Dritter wurde der Kanadier Chris Spring.