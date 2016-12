Liebers vor sechstem Titel bei DM - Savchenko noch nicht fit

Der Berliner Eiskunstläufer Peter Liebers greift nach seinem sechsten Meistertitel. Der 28 Jahre alte Olympia-Achte von Sotschi führt die Konkurrenz in der Hauptstadt mit 78,13 Punkten vor seinem Trainingskollegen Paul Fentz (74,42) und Franz Streubel (72,19/Oberstdorf) an.

"Das war ein weiterer Schritt nach vorn. Das ist ein systematischer Aufbau. Für ihn ist Olympia 2018 in Südkorea das Ziel", sagte Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union, zum gelungenen Kurzprogramm von Rückkehrer Liebers.

Zwar wagte der im Frühjahr an der Hüfte operierte Sportsoldat keinen Vierfach-Sprung, alles andere gelang aber - besonders der dreifache Axel. Damit liegt der Student der Biotechnologie im Kampf um den einzigen Startplatz bei den Europameisterschaften im Januar in Ostrau/Tschechien vorn.

Bei der NRW-Trophy war der überaus nervöse Liebers mit Platz vier noch zögerlich aufgetreten, bei seinem zweiten Saisonwettkampf steigerte er sich. Zwar wagte Fentz einen vierfachen Toeloop, doch der war nicht ganz sauber gelandet. Um keinen zu bevorzugen, wertet im Erika-Heß-Stadion ein internationales Preisgericht. "Wir wollen alle Zweifel ausschließen", sagte Dönsdorf.

Bei den Damen erlief sich die Mannheimerin Nathalie Weinzierl mit einem fehlerfreien Kurzprogramm die hohe Führung. Mit 63,66 Punkten ließ die Meisterin von 2014 Lea Johanna Dastich (46,05/Dresden) und Annika Hocke (45,68/Berlin) hinter sich. Wegen Verletzungen nicht dabei sind die Titelverteidigerin Lutricia Bock (Knieverletzung/Chemnitz) und Nicole Schott (Muskelfaserriss) aus Essen.

Aljona Savchenko und Bruno Massot glänzten mit ihrer Kurzkür zu Lindy-Hop-Tanzrythmen der 30er Jahre außer Konkurrenz. Nach einer Fußverletzung der fünfmaligen Weltmeisterin wagten die Wahl-Oberstdorfer keine Höchstschwierigkeiten. "Meinem Knöchel geht es noch nicht so gut", sagte Savchenko, "an die dreifachen Sprünge ist bisher nicht zu denken". Bis auf einen doppelten Toeloop wagten die EM-Zweiten keine Sprünge. So werden sie auch die anstehenden Schaulaufen absolvieren. Zur EM werden sie von Mari Vaartmann und Ruben Blommaert (Düsseldorf/Oberstdorf) begleitet.

Bei den Tänzern hatten die Titelverteidiger Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis (67,24/Oberstdorf) mehr Ausstrahlung als Katharina Müller/Tim Dieck (63,44/Berlin/Dortmund), die zudem einen Fehler im Kurztanz machten.